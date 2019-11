Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Siegfried Nagl freut sich, dass die VP in Graz das erste Mal seit Jahrzehnten den ersten Platz erreicht hat © Simon Möstl

Es waren knappe 449 Stimmen, die die Grünen und die ÖVP am Sonntagabend in Graz trennten. Platz eins haben die Grünen damit knapp verpasst. Dennoch hoffte man auf den am Montag - und die Auszählung der Briefwahlstimmen, bei denen die die Fraktion traditionell punkten kann. In der Sora-Prognose landete die Volkspartei in Graz sogar am zweiten Rang.