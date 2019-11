Facebook

Leobens SP-Bürgermeister Kurt Wallner mit Michael Schickhofer, Gabriele Kolar, Wolfgang Moitzi und Max Lercher beim Analysieren der Wahlergebnisse © KK

"Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. In der Gemeinde, im Bezirk und im Land", betont Andreas Kühberger, VP-Nationalratsabgeordneter, Bezirksparteiobmann und Bürgermeister von Mautern. In Zahlen: Die ÖVP erreichte im Bezirk 27,43 Prozent und ein Plus von 8,21 Prozentpunkten.