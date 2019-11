Facebook

Beim Stadtparteitag vergangenen Samstag wurde SPÖ-Mann Michael Ehmann mit 97,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt © (c) Christof Hütter

Die Stimmung in der SPÖ war schon einmal besser. Nach den schlechten Ergebnissen bei der Landtagswahl am Sonntag trat am Montag LH-Vize und Landesparteichef Michael Schickhofer zurück. Auch in Graz rasselte die Partei von der letzten Landtagswahl 2015 und von 27,95 Prozent in der Landeshauptstadt auf 15,44 Prozent hinunter. In der Grazer SPÖ versucht man es jetzt mit Optimismus.