Renate Pacher mit Bezirkssekretär Josef Meszlenyi und KP-Hund Hunter © Josef Fröhlich

Einen "Feierausflug" in die Grazer Parteizentrale unternahm am Wahltag die Knittelfelder KPÖ. "Wir haben gesagt, dass wir runterfahren, wenn wir erfolgreich abschneiden", so Renate Pacher, die in diesen Stunden noch um ihren Einzug in den Landtag zittert.



Die Wahlkarten werden entscheiden, ob sich für die Dritte auf der Landes- und Regionalliste ein Mandat ausgeht.