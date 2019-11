Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Liane Moitzi wird nicht mehr im Landtag sitzen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Was sich am Wahlabend bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Liane Moitzi (FPÖ) verpasst den Wiedereinzug in den Landtag. Das bestätigt die aus St. Marein-Feistritz stammende Freiheitliche am Montagmorgen gegenüber der Kleinen Zeitung.