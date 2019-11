LH-Vize und SPÖ-Chef Michael Schickhofer verkündete Rücktritt +++ Jörg Leichtfried übernimmt interimistisch die Partei +++ "Ein neuer Lebensabschnitt beginnt"+++ Grüne dürften Nummer eins in Graz werden +++ Wir berichten live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Schickhofer tritt zurück © APA/GEORG HOCHMUTH

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl legt SPÖ-Chef und Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer alle seine Parteifunktionen zurück. Damit beginnt der Montag nach dem Urnengang mit einen Knalleffekt. Die SPÖ verlor am Sonntag 6,4 Prozentpunkte und die Mehrheit im Landtag. Schickhofer hat am Vormittag kurzfristig zu einer Erklärung in die Grazer Burg geladen, um seine Entscheidung zu verkünden. Damit werden die Karten im Koalitionspoker völlig neu gemischt.

Eine Personaldebatte ist bei der FPÖ trotz heftiger Verluste nicht zu erwarten, darüberhinaus machen die Freiheitlichen sowohl am Nachwahltag als auch am Dienstag "blau". Alle anderen Landesparteien treffen sich morgen zur ausführlichen "Nachbesprechung".

Hier halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den Parteizentralen und in den Bezirken auf dem Laufenden und versorgen Sie weiter mit Analysen und Hintergrundinformationen.

>>>Den spannenden Wahltag noch einmal nachlesen können Sie in unserem Liveticker von Sonntag.

10.38 Uhr: Die Erklärung Michael Schickhofers zu seinem Rücktritt hat Claudia Gigler und Klaus Höfler hier zusammengefasst.

Kommentar: "Ein klarer, glatter Schnitt"

10.26 Uhr: Kleine-Redakteur Ernst Sittinger mit einem ersten Kommentar zu Michael Schickhofers überraschendem Rücktritt:

Es war ein klarer, glatter Schnitt, den SPÖ- Vorsitzender Michael Schickhofer heute um 10 Uhr Vormittag in seinen Amtsräumen in der Grazer Burg vollzog. Nach sieben Jahren machte er Schluss ohne Wehmut. Er sei mehr Unternehmer und Manager als Politiker, so lautete die Selbsterkenntnis, die womöglich für seine Partei um einige Monate zu spät kam.

Dass er am Wahltag noch das Gegenteil, nämlich einen Verbleib an der SPÖ-Spitze, verkündet hatte, begründete Schickhofer damit, er habe zuerst mit seiner Familie sprechen wollen. Das klingt glaubwürdig. Etwas weniger klar ist noch, ob seine Deutung stimmt, er alleine und niemand sonst in der Partei habe den Rücktrittsentschluss gefasst. Die Unterstützung für Schickhofer durch die Parteibasis war im Wahlkampf zwar flächendeckend. Wenn es aber darum ging, ihn im engsten Machtzirkel substantiell zu stärken, dann musste man lange suchen.

„Meine Tochter hat Luftsprünge gemacht, ich nicht" - so schilderte Schickhofer den Moment des Rücktritts. Er ging so, wie man ihn kannte: mehr als Mensch und Familienvater denn als Machtpolitiker. Seine Partei hat nun den Scherben auf, aber viele an der Spitze haben sich das auch selbst zuzuschreiben.

Der Rücktritt

10.20 Uhr: Er übernehme die Verantwortung für das Ergebnis der SPÖ, sagte Schickhofer. Er habe die Arbeit für die Steiermark geliebt. Er nehme zur Kenntns , dass er mehr klassicher Unternehmer als klassischer Politiker sei.Mit seinem 40. Geburtstag, den er am 20. Dezember feiert, beginne ein neuer Lebensabschnitt, so Schickhofer.

Die Rücktrittserklärung

10.18 Uhr: Die Erklärung ist nun zu Ende. "Es gab in der Partei breite Unterstützung", sagte Schickhofer. Der Rücktritt sei seine selbstständige Entscheidung gewesen, die gestern am Abend gereift sei.

10.15 Uhr: Die Parteiführung der Landes-SPÖ wird interimistisch sein Stellvertreter, Nationalratsabgeordneter Jörg Leichtfried, übernehmen. Schickhofer wird aktives Parteimitglied werden.

Erklärung Schickhofer

10.10 Uhr: Noch am Wahlabend habe er sich aufs Weitermachen eingeschworen, sagt Schickhofer in der Burg. Nach einem Minus von 6,4 Prozentpunkten erklärte er nach Rücksprache mit der Familie aber seinen Rücktritt. Er bedankte sich noch einmal bei den Wahlkampfhelfern. Es sei ein Ergebnis, das ein massives Minus bedeute. Er übernehme die Verantwortung für dieses Ergebnis. Er habe die Arbeit für die Steiermark geliebt. Er nehme zur Kenntnis, dass er mehr klassischer Unternehmer als klassischer Politiker sei.

Michael Schickhofer bei der Erklärung Foto © Claudia Gigler

10.05 Uhr: +++ EILT +++ Es ist fix. Michael Schickhofer tritt von allen Parteifunktionen zurück +++

9.40 Uhr: Die Judenburgerin Liane Moitzi von der FPÖ hat soeben der Kleinen Zeitung gegenüber bestätigt, dass sie dem künftigen Landtag nicht mehr angehören wird.

Schickhofer vor Rücktritt?

9.21 Uhr: +++ EILT +++ Jetzt kommt Bewegung in die Sache. SPÖ-Chef Michael Schickhofer hat überraschend die Medien um 10 Uhr zu einer Erklärung in seinem Büro in der Grazer Burg eingeladen. Über den Inhalt dieser Erklärung herrscht noch Rätselraten. Verkündet Schickhofer seinen Rücktritt? Gestern hatte der Vize-Landeshauptmann noch versichert, dass er weitermachen wolle. Der Landesparteivorstand der SPÖ soll heute um 15 Uhr tagen.

9.10 Uhr: Die Stadt Rottenmann, das als Spitalsstandort eine gewisse Rolle im Landtagswahlkampf gespielt hat, bescherte der KPÖ und der FPÖ die landesweit höchsten Stimmengewinne und der ÖVP einer der höchsten Verluste. Die SPÖ legte in Eibiswald mit 16,1 Prozentpunkten so viel zu wie nirgendwo, die Grünen hatten den höchsten Stimmenzuwachs in Stattegg bei Graz (plus 11,6 Prozentpunkte). Hier finden Sie zusammengefasst die größten Ausreißer und Abstürze der Landtagswahl.

8.55 Uhr: Das erste Gespräch wird ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer mit der SPÖ von Michael Schickhofer führen, das dürfte spätestens am Mittwoch passieren. Sein Ziel ist, noch vor Weihnachten die neue Landesregierung zu formen. Der Landtag konstituiert sich übrigens am 22. Dezember. Die SPÖ hat weiter hohes Interesse, den Vize-Landeshauptmann zu stellen. Wie der weitere Fahrplan zur Regierungsbildung in der Steiermark aussieht, erfahren Sie hier.

Sora sieht Grüne in Graz auf Platz 1

8.41 Uhr: "Als Landtagspartei baden wir die Fehler der Bundespartei aus." - Stefan Hermann, geschäftsführender Klubobmann der steirischen FPÖ, benennt den aus seiner Sicht Schuldigen der Wahlniederlage. "Es ging nur mehr um Casinos oder Goldschätze", sagte er Redakteur Thomas Rossacher im Interview. Landesparteichef Mario Kunasek sei jedenfalls nicht angezählt, versichert die blaue Nummer zwei.

8.30 Uhr: Den "Schichtwechsel", den SPÖ-Chef Michael Schickhofer herbeiführen wollte, gab es nicht. Stattdessen verlor seine Partei mehr als 6 Prozentpunkte. Schickhofer sieht dennoch positive Aspekte im Wahlergebnis und sagt im Interview: "Ich werde weitermachen."

Bei der Wahlfeier konnte Michael Schickhofer schon wieder lächeln Foto © APA/ERWIN SCHERIAU

8.15 Uhr: Glaubt man der Wahlkartenprognose des Sora-Instituts, dann wird Graz heute Abend in Grün erstrahlen. Die Grünen sollen demnach inklusive Wahlkarten in der Landeshauptstadt 25,8 Prozent erreichen - und damit die ÖVP (25 Prozent) auf Platz zwei verweisen.

7.50 Uhr: Die Landeswahlbehörde hat am Sonntag ja den vorläufigen Mandatsstand ohne Wahlkarten bekannt gegeben. Dieser wird sich heute nach deren Auszählung sicher noch ändern. Die Grünen können sich sowohl laut ARGE Wahlen als auch laut SORA/ORF auf ein sechstes Mandat freuen - während der FPÖ-Klub auf nur mehr acht Landtagsabgeordnete schrumpfen wird. Aber auch das dritte KPÖ-Mandat (eines auf Landesebene) ist sehr schwach abgesichert, während der SPÖ nicht allzu viel auf das zwölfte Mandat fehlt, ergaben die Berechnungen der APA-Hochrechner ARGE Wahlen.

Späte Genugtuung, Tanzende Grüne

7.40 Uhr: "Er ist das Gegenteil eines Paradiesvogels, der klassische politische ,Längseinsteiger', der im mühsamen Weg durch Institutionen, Ämter und Funktionen Stufe um Stufe der Karriereleiter erklimmt." So beschreibt Redakteur Ernst Sittinger Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, dem durch den Wahlsieg eine späte Genugtuung widerfährt. Das feinsinnige Portrait finden Sie "Er ist das Gegenteil eines Paradiesvogels, der klassische politische ,Längseinsteiger', der im mühsamen Weg durch Institutionen, Ämter und Funktionen Stufe um Stufe der Karriereleiter erklimmt." So beschreibt RedakteurLandeshauptmann, dem durch den Wahlsieg eine späte Genugtuung widerfährt. Das feinsinnige Portrait finden Sie hier

Hermann Schützenhöfer auf Gratulationstour Foto © ballguide/Hanschitz

7.20 Uhr: Die Sandra Krautwaschl mit Bundessprecher Werner Kogler in die jubelnde Menge einzog. Tanzend und Leute umarmend bewegten sich die beiden in Richtung Bühne, wie dieses Video zeigt. Neben Kogler feierte von den Bundesgrünen auch Vize-Klubobfrau Sigi Maurer mit den steirischen Kollegen. Die Wahlparty der Grünen in der "Scherbe" erreichte am Sonntag ihren Höhepunkt, als kurz vor 21 Uhr Spitzenkandidatinmit Bundessprecherin die jubelnde Menge einzog. Tanzend und Leute umarmend bewegten sich die beiden in Richtung Bühne, wie dieseszeigt. Neben Kogler feierte von den Bundesgrünen auch Vize-Klubobfraumit den steirischen Kollegen.

So feiern die Grünen

Weitere Bilder von den Wahlpartys der letzten Nacht finden Sie hier

Alte Ordnung, neue Farbe

6.48 Uhr: Ihren sechsten Landtag haben NEOS bei der Landtagswahl in der Steiermark erobert. Nachdem sie 2015 gescheitert sind, schafften sie es heuer - mit Niko Swatek an der Spitze -, das Grundmandat im Wahlkreis 1 Graz und Umgebung zu erobern, das für den Einzug ins Landesparlament nötig ist. Im ersten Anlauf gescheitert waren NEOS auch in Kärnten (2018) sowie im Burgenland und in Oberösterreich (jeweils 2015).



6.00 Uhr. 2005 verlor die ÖVP in der Steiermark die Mehrheit, was die Partei wie einen Bruch der Ordnung und der Naturgesetzlichkeit empfand "Er, der damals als 24-Stunden-Pfleger auserkoren wurde, die Scherben aufzulesen und die Partei vor dem inneren Zerfall zu bewahren, stellt jetzt als beglaubigte Führungskraft die alte Ordnung wieder her", schreibt Chefredakteur Hubert Patterer in seinem Leitartikel über den siegreichen Landeshauptmann.