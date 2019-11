Das Endergebnis der Landtagswahl steht erst gegen 19 Uhr fest. Fast 90.000 Wahlkarten werden noch ausgezählt. Was noch alles "am Tag danach" passiert, erfahren sie hier.

Die Spitzenkandidaten nach der geschlagenen Landtagswahl © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Landtagswahl ist geschlagen, doch noch sind längst nicht alle Entscheidungen gefallen. Am Montag nach dem Wahltag werden noch rund 88.400 Wahlkarten ausgezählt. Sie werden laut Hochrechnern noch mindestens ein Mandat verschieben. Dass sich damit auch die Mehrheitsverhältnisse im Steiermärkischen Landtag ändern, ist aber eher unwahrscheinlich. Das endgültige Wahlergebnis sollte gegen 19 Uhr feststehen.

Dann wird auch klar sein, welche Partei in der Landeshauptstadt die stärkste Kraft ist. Am Sonntag lagen die beiden Wahlgewinner ÖVP und Grüne in Graz Kopf an Kopf an der Spitze. Dieser Erfolg wäre in erster Linie symbolischer Natur, für das Landesergebnis spielt es keine Rolle.

Auch ist es der Tag, wo die Parteien - je nach Ergebnis - ihre Wunden lecken oder ihren Erfolg auskosten. So tagt der Landesvorstand der SPÖ, die mit 22,9 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hat. Kommt es zu einer Personaldebatte? Diese ist bei der FPÖ trotz heftiger Verluste nicht zu erwarten, darüberhinaus machen die Freiheitlichen sowohl am Nachwahltag als auch am Dienstag "blau". Alle anderen Landesparteien treffen sich morgen zur ausführlichen "Nachbesprechung".

Hier halten wir Sie auch heute über die aktuellen Entwicklungen in den Parteizentralen und in den Bezirken auf dem Laufenden und versorgen Sie weiter mit Analysen und Hintergrundinformationen.

Neue Regierung bis Weihnachten?

8.55 Uhr: Das erste Gespräch wird ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer mit der SPÖ von Michael Schickhofer führen, das dürfte spätestens am Mittwoch passieren. Sein Ziel ist, noch vor Weihnachten die neue Landesregierung zu formen. Der Landtag konstituiert sich übrigens am 22. Dezember. Die SPÖ hat weiter hohes Interesse, den Vize-Landeshauptmann zu stellen. Wie der weitere Fahrplan zur Regierungsbildung in der Steiermark aussieht, erfahren Sie hier.

Sora sieht Grüne in Graz auf Platz 1

8.41 Uhr: "Als Landtagspartei baden wir die Fehler der Bundespartei aus." - Stefan Hermann, geschäftsführender Klubobmann der steirischen FPÖ, benennt den aus seiner Sicht Schuldigen der Wahlniederlage. "Es ging nur mehr um Casinos oder Goldschätze", sagte er Redakteur Thomas Rossacher im Interview. Landesparteichef Mario Kunasek sei jedenfalls nicht angezählt, versichert die blaue Nummer zwei.

8.30 Uhr: Den "Schichtwechsel", den SPÖ-Chef Michael Schickhofer herbeiführen wollte, gab es nicht. Stattdessen verlor seine Partei mehr als 6 Prozentpunkte. Schickhofer sieht dennoch positive Aspekte im Wahlergebnis und sagt im Interview: "Ich werde weitermachen."

Bei der Wahlfeier konnte Michael Schickhofer schon wieder lächeln Foto © APA/ERWIN SCHERIAU

8.15 Uhr: Glaubt man der Wahlkartenprognose des Sora-Instituts, dann wird Graz heute Abend in Grün erstrahlen. Die Grünen sollen demnach inklusive Wahlkarten in der Landeshauptstadt 25,8 Prozent erreichen - und damit die ÖVP (25 Prozent) auf Platz zwei verweisen.

7.50 Uhr: Die Landeswahlbehörde hat am Sonntag ja den vorläufigen Mandatsstand ohne Wahlkarten bekannt gegeben. Dieser wird sich heute nach deren Auszählung sicher noch ändern. Die Grünen können sich sowohl laut ARGE Wahlen als auch laut SORA/ORF auf ein sechstes Mandat freuen - während der FPÖ-Klub auf nur mehr acht Landtagsabgeordnete schrumpfen wird. Aber auch das dritte KPÖ-Mandat (eines auf Landesebene) ist sehr schwach abgesichert, während der SPÖ nicht allzu viel auf das zwölfte Mandat fehlt, ergaben die Berechnungen der APA-Hochrechner ARGE Wahlen.

Späte Genugtuung, Tanzende Grüne

7.40 Uhr: "Er ist das Gegenteil eines Paradiesvogels, der klassische politische ,Längseinsteiger', der im mühsamen Weg durch Institutionen, Ämter und Funktionen Stufe um Stufe der Karriereleiter erklimmt." So beschreibt Redakteur Ernst Sittinger Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, dem durch den Wahlsieg eine späte Genugtuung widerfährt. Das feinsinnige Portrait finden Sie "Er ist das Gegenteil eines Paradiesvogels, der klassische politische ,Längseinsteiger', der im mühsamen Weg durch Institutionen, Ämter und Funktionen Stufe um Stufe der Karriereleiter erklimmt." So beschreibt RedakteurLandeshauptmann, dem durch den Wahlsieg eine späte Genugtuung widerfährt. Das feinsinnige Portrait finden Sie hier

Hermann Schützenhöfer auf Gratulationstour Foto © ballguide/Hanschitz

7.20 Uhr: Die Sandra Krautwaschl mit Bundessprecher Werner Kogler in die jubelnde Menge einzog. Tanzend und Leute umarmend bewegten sich die beiden in Richtung Bühne, wie dieses Video zeigt. Neben Kogler feierte von den Bundesgrünen auch Vize-Klubobfrau Sigi Maurer mit den steirischen Kollegen. Die Wahlparty der Grünen in der "Scherbe" erreichte am Sonntag ihren Höhepunkt, als kurz vor 21 Uhr Spitzenkandidatinmit Bundessprecherin die jubelnde Menge einzog. Tanzend und Leute umarmend bewegten sich die beiden in Richtung Bühne, wie dieseszeigt. Neben Kogler feierte von den Bundesgrünen auch Vize-Klubobfraumit den steirischen Kollegen.

Alte Ordnung, neue Farbe

6.48 Uhr: Ihren sechsten Landtag haben NEOS bei der Landtagswahl in der Steiermark erobert. Nachdem sie 2015 gescheitert sind, schafften sie es heuer - mit Niko Swatek an der Spitze -, das Grundmandat im Wahlkreis 1 Graz und Umgebung zu erobern, das für den Einzug ins Landesparlament nötig ist. Im ersten Anlauf gescheitert waren NEOS auch in Kärnten (2018) sowie im Burgenland und in Oberösterreich (jeweils 2015).



6.00 Uhr. 2005 verlor die ÖVP in der Steiermark die Mehrheit, was die Partei wie einen Bruch der Ordnung und der Naturgesetzlichkeit empfand "Er, der damals als 24-Stunden-Pfleger auserkoren wurde, die Scherben aufzulesen und die Partei vor dem inneren Zerfall zu bewahren, stellt jetzt als beglaubigte Führungskraft die alte Ordnung wieder her", schreibt Chefredakteur Hubert Patterer in seinem Leitartikel über den siegreichen Landeshauptmann.