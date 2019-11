Facebook

Rottenmanns Bürgermeister Alfred Bernhard (ÖVP): Die Stadt war wild umstritten © Christian Huemer

Die FPÖ schaffte nur in einer einzigen Gemeinde einen Stimmenzuwachs, und zwar in der „Spitalsgemeinde“ Rottenmann mit plus 5,5 Prozentpunkten. Den größten Stimmenverlust gab es in der oststeirischen Gemeinde Hartl (-21,08).