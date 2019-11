Kleine Zeitung +

Laut Wahlkartenprognose Grüne fangen ÖVP ab und holen sich heute Platz eins in Graz

Am Wahlabend war die ÖVP in Graz vorn, laut Sora-Prognose werden sie heute aber dank der Wahlkarten von den Grünen überholt. So reagieren die Grazer Parteispitzen auf den Ausgang.