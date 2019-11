Facebook

Schickhofer: "Dass wir die FPÖ auf Platz 3 verwiesen haben, ist ein klarer Erfolg"

Der von Ihnen propagierte „Schichtwechsel“ an der Landesspitze ging sich deutlich nicht aus. Wie geht es Ihnen mit diesem Ergebnis?

Michael Schickhofer: Ich bin alles andere als glücklich. Aber wir sind am 29. September (Tag der Nationalratswahl, Anm.) bei 19,2 Prozent gestartet. Insofern ist es eine schöne Steigerung. Alles, was man uns damals vorausgesagt hat – dass uns die FPÖ überholen wird und dass wir noch schlechter als im Bund abschneiden werden – , ist nicht eingetroffen. Dass wir die FPÖ deutlich auf Platz 3 verwiesen haben, ist ein klarer Erfolg.