Niederlage für SP-Chef Schickhofer

Gerät ein Hang in Bewegung, ist ein Erdrutsch nicht aufzuhalten. So setzt sich der Trend der Nationalratswahl in der Steiermark fort: Türkis ist kräftig im Aufwind, die ÖVP von Hermann Schützenhöfer holt sich im vorläufigen Endergebnis nach 14 Jahren mit 36,6 Prozent (+7,6 %) wieder Platz eins zurück, den sie 2005 zum ersten Mal seit 1945 an die SPÖ verloren hatte. Die Grünen mit Sandra Krautwaschl verspüren weiter die Klimawandel-Thermik und sind mit 12,2 Prozent (+5,5 %) in der Steiermark erstmals zweistellig. Auch die KPÖ mit Claudia Klimt-Weithaler legt auf 6,1 Prozent (+1,8 %) zu und die Neos rund um Niko Swatek ziehen mit 5,4 Prozent (+2,8 %) erstmals als sechste Partei in den Landtag ein. So bunt war das Landesparlament noch nie.