Kleine Zeitung +

SPÖ-Verluste "Über alles reden": Wie fest sitzt Schickhofer im Sattel?

Katerstimmung in der SPÖ-Zentrale. Landeschef Michael Schickhofer will den Weg an der SP-Spitze weitergehen. Gewerkschaftschef Horst Schachner sagt jedoch: "Wir müssen über alles reden."