In welchen Murtaler Gemeinden haben die Parteien bei der Landtagswahl besonders stark beziehungsweise schwach abgeschnitten? - ein Überblick.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die KPÖ erreichte in Knittelfeld 12 Prozent © Josef Fröhlich

Der Bezirk Murtal ging bei der Landtagswahl dank starker Zuwächse an die ÖVP. Besonderen Grund zur Freude gab es für die Volkspartei in der Gemeinde Gaal, wo man 60,3 Prozent der Stimmen erreichte. Einzig in St. Georgen bei Judenburg ging die Anzahl der türkisen Stimmen zurück.