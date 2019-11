Wie immer gibt es in den einzelnen Gemeinden Ausreißer bei den Ergebnissen der einzelnen Parteien - nach oben wie nach unten. Wir haben die Tops und Flops, aber auch Kuriositäten aus den den einzelnen 15 Gemeindeergebnissen.

Die Tops und Flops der Parteien im Bezirk Voitsberg bei der Landtagswahl 2019 © Picture-Factory - Fotolia

Genau 42.299 Weststeirerinnen und Weststeirer waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 53,34 Prozent von ihnen haben es tatsächlich getan, was ein deutlicher Rückgang der Wahlbeteiligung am Sonntag bedeutet, denn 2015 gaben noch 63,52 Prozent ihre Stimme im Wahllokal ab.