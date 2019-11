Kleine Zeitung +

Landtagswahl 2019 Neos: Freude in Graz, Glückwünsche aus Wien

Die Neos kommen in der Steiermark nach den ersten Hochrechnungen inklusive Wahlkartenprognose auf 5,4 Prozent. Sie dürften damit in den Landtag einziehen. Die Freude bei Spitzenkandidat Niko Swatek und Co. ist groß. Auch in Wien freut man sich.