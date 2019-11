Kleine Zeitung +

Voitsberg Feierstimmung in der ÖVP-Bezirkszentrale

Die ÖVP im Bezirk Voitsberg fieberte in der Bezirkszentrale am Hauptplatz auf die Wahlergebnisse hin. Und feierte trotz Hoppala in Stallhofen mit Schinken- und Käsebrötchen.