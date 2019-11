Im Bezirk steigerten sich die Grünen von 3,9 auf 7,3 Prozent. Auch die KPÖ und die Neos schnitten in fast allen Gemeinden besser ab als 2015.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegfried Schausberger, Chef der Brucker Grünen, freut sich über das Ergebnis © Marco Mitterböck

Bei den Grünen und den Neos kann man fast sagen, je städtischer eine Gemeinde ist, desto besser deren Ergebnisse. Natürlich gibt's bei dieser Theorie immer auch Ausreißer. So ist etwa Aflenz nicht gerade sehr urban, dennoch holten die Grünen dort mit 12,6 Prozent ihr bestes Ergebnis im Bezirk. Und in Kapfenberg, der größten Gemeinde im Bezirk, kamen sie "nur" auf 6,8 Prozent, was aber immerhin eine Verdoppelung gegenüber dem Ergebnis von 2015 bedeutet.