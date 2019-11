Die steirischen Grünen feiern in der "Scherbe" am Grazer Lendplatz ihren Wahlsieg. Der könnte die Partei sogar zu Mitregierern machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ausgelassener Jubel bei der Wahlparty der Grünen © Manuel Hanschitz

In der "Scherbe", einem alternativen Lokal am Lendplatz, kannte der Jubel keine Grenzen. Gerade hatte die neueste Hochrechnung auf dem Bildschirm den steirischen Grünen den Gewinn eines 6. Mandats ausgewiesen. Eine Menschentraube fiel Alexander Pinter um den Hals, tanzte mit ihm im Kreis. Der Grazer konnte es gar nicht fassen. "Ich hab geglaubt, ich werde wahnsinnig", umreißt er seine Gefühlslage.

Schon vor der ersten Hochrechnung hatte im Wahlparty-Lokal der Grünen eine lockere Atmosphäre geherrscht. "Heute steppt hier noch der Bär", wagte Abgeordnete Lara Köck eine Prognose. Kurz vor 16 Uhr wurde es in der "Scherbe" richtig eng, alle drängten sich vor den Bildschirm: Landessprecher Lambert Schönleitner, die Grazer Vorsitzende Judith Schwentner, die Nationalratsabgeordnete Bedrana Ribo und natürlich alle aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten zum Landtag. Nicht nur die Pareteijugend war stark vertreten, auch auffällig viele Kinder tummelten sich im Lokal.

Grüne jubeln

Dann der Triple-Jubel. Noch etwas verhalten, als das desaströse Ergebnis der FPÖ am Bildschirm aufscheint. Ein Orkan, als die allererste Hochrechnung 11,5 Prozent für die Grünen beschneinigte. Und noch einmal, als der Öko-Partei fünf Mandate in Aussicht gestellt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war es Veronika Nitsche, die diesen fünften Sitz feiern durfte.

Sandra-Sprechchöre

"Sandra, Sandra, Sandra". Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl war zunächst nur über Bildschirm anwesend und wurde bei ihrem ersten Fernsehinterview (aus der Aula der Alten Universität übertragen) zunächst von Sprechchören übertönt. "Wir müssen diesem Erfolg einmal Zeit und Raum geben", sagte Krautwaschl und sprach von einer echten Stärkung des Klima- und Umweltschutzes. Auch ein erstes Liebäugeln mit einer Regierungsbeteiligung war da schon zu hören.

Ansprache Lambert Schönleitner

Je später es wurde, desto besser auch das Ergebnis aus grüner Sicht. Auf einmal waren es mehr als 12 Prozent und das sechste Mandat schien fix. "Jetzt sind wir in der Situation, dass etwas möglich werden könnte", kokettierte dann auch Lambert Schönleitner gegenüber der Kleinen Zeitung mit Regierungsverantwortung. "Wir werden auf jeden Fall in Gespräche gehen, das hat ja auch die Sandra Krautwaschl gesagt. Und der Landeshauptmann muss sagen, wohin der die Steiermark entwickeln will."

Mit dem Ergebnis selbst zeigte sich die Nummer zwei der Grünen absolut zufrieden. "Das ist ein Erdrutschsieg, ein historischer Erfolg", so Schönleitner. "Und das Jahr 2019 ist eindeutig das Jahr der Grünen". Dann stellte er sich auf die kleine Bühne in der "Scherbe" und heizte die Stimmung mit seiner kurzen Dankes-Ansprache weiter an.