Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Klimt-Weithaler stand beim Jubel im KPÖ-Volkshaus im Mittelpunkt: Ihre Töcher, Ernest Kaltenegger und Werner Murgg feiern mit © Jürgen Fuchs

Es ist ein komplett anderes Bild als noch 2015. Damals versuchte KPÖ-Chefin Claudia Klimt-Weithaler ihre Nervosität vor den ersten Hochrechnungen mit einer Unmenge an Zigaretten in den Griff zu bekommen - vergeblich. Der Wiedereinzug in den Landtag wurde zur Zitterpartie und stand letztlich erst am nächsten Tag nach der Auszählung aller Wahlkarten fest.