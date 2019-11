Ernüchterung in der Sozialdemokratie

Hat gut lachen: Stefan Hofer holte in seiner Gemeinde Turnau 57 Prozent der Stimmen © Ulf Tomaschek

Nur ein kleines Fähnlein der Aufrechten hatte sich im Bezirksbüro der SPÖ Bruck-Mürzzuschlag eingefunden, um die erste Sondersendung zur Landtagswahl zu verfolgen. Als die erste Hochrechnung gezeigt wurde, blieb es totenstill - nur ein einzelnes "Boah!" war zu hören. Gut gelaunt war allerdings der Landtagsabgeordnete und Turnauer Bürgermeister Stefan Hofer. Kein Wunder, konnte er doch in seiner Gemeinde 57,79 Prozent der Stimmen für die SPÖ einfahren, um 15 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2015. Turnau ist damit die einzige Gemeinde, in der die SPÖ mehr als 50 Prozent holte. In zehn Gemeinden landete sie zwischen 30 und 39,9 Prozent.