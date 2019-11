Nach Auszählung der ersten Sprengel liegen ÖVP und Grüne in Graz vorne - noch ist alles möglich. Für die KPÖ zeichnet sich in der Landeshauptstadt ein besonders hohes Ergebnis ab.

© Fuchs

273 Wahllokale standen den Grazern heute in ihren 17 Bezirken zur Verfügung. Sie haben seit 16 Uhr geschlossen, mittlerweile liegen erste Ergebnisse vor. Und die zeigen nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Fraktionen in Graz: Nach Auszählung von 228 Sprengeln führt die ÖVP mit 24,81 Prozent vor den Grünen mit 24,43 Prozent. Zwischen 1. und 2. Platz liegen nur wenige Stimmen - noch ist in Graz also alles möglich.