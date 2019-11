Kleine Zeitung +

Ergebnisse aus Graz KPÖ überholt FPÖ in der Landeshauptstadt

Nach Auszählung aller Sprengel liegen ÖVP und Grüne in Graz vorne - beim Unterschied von 449 Stimmen entscheiden die Briefwähler über Platz 1. Die KPÖ landet vor der FPÖ auf Platz 4. Die Stimmen der SPÖ haben sich in Graz halbiert, die Neos sind doppelt so stark.