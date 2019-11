Facebook

Große Enttäuschung und Kopfschütteln in der SPÖ-Bezirkszentrale bei der Verkündung der Ergebnisse. Cornelia Schweiner muss nun um ihr Mandat zittern © Lukas Lorber

Die Steirerinnen und Steirer wählen am heutigen Sonntag (24. November) einen neuen Landtag. Knapp 70.000 Männer und Frauen dürfen in der Südoststeiermark zur Urne schreiten, um ihr Kreuzerl zu setzen. Die ersten Wahllokale sperrten bereits um 7 Uhr auf, die ersten schon um 10.30 Uhr wieder zu. Am längsten konnte man in den Rathäusern in Bad Radkersburg und in Fehring seine Stimme abgegeben. Diese beiden Wahllokale hatten in der Südoststeiermark am längsten offen. (Mehr Infos zum Wahltag in der Südoststeiermark).