Das Quiz am Wahlsonntag

Welcher Landesrat wechselte in der laufenden Periode in die Bundesregierung?

Welchen klingenden Namen trug das Übereinkommen von SPÖ und ÖVP in dieser Periode?

2020 ist noch eine nächste Wahl (der Gemeinderäte). Der Termin ist am …

Wen wählen die Steirer am Sonntag?

Was verdient ein Landtagsabgeordneter (brutto)?

Falls du dich jetzt doch noch schnell über das Wichtigste informieren willst, checke mal unser Wahlspecial zur Landtagswahl :point_down::point_down: Da sind alle Infos kurz und knackig aufbereitet. Vielleicht schaffst du es dann noch rechtzeitig in die Wahlkabine. Auf, auf!

Während du dich verschlafen durch dieses Quiz klickst, ist es 15 Uhr und du hast noch immer einen fiesen Kater. Dass du eigentlich heute wählen gehen solltest hat deine Entscheidung, gestern noch das xte Bier zu trinken nicht beeinflusst. Ein leises Stimmchen in deinem brummenden Schädel sagt dir jedoch, dass dir die Politik vielleicht doch nicht so ganz egal ist, wie du es gerne hättest.

Du verpasst keine Wahl? Dann bist du der pflichtbewusste Immer-Wähler. Eine Wahl zu verpassen, käme dir niemals in den Sinn und du hälst Freunden und Bekannten, die es anders halten, gerne ausführliche Vorträge über die Rechte und Pflichten des Steirers an und für sich. Du stehst um 10 Uhr gebürstet und gestriegelt im Wahllokal und postest vorher natürlich noch ein Selfie auf Instagram. Der Hashtag? #Gehwählen.

Selber-auf-dem-Wahlzettel-Steher

Wählen gehst du nur gemeinsam mit deinen Parteikollegen. Seit Wochen habt ihr gemeinsam Stände betreut, an Haustüren geklingelt und unzählige Gespräche mit Wählern geführt. Euer Erkennungsmerkmal: Ihr tretet immer in gleichfarbigen Windbreakern auf und Leute, die in der Herrengasse shoppen gehen flüchten vor euch, weil sie euch für Promo-Personal halten. Du stehst natürlich selbst auf dem Wahlzettel und bist mit allen Leuten im Landtag nahezu intim vertraut. Alle Fragen unseres Quizzes waren für dich ein Scherz. Checke, ob es einen neuen Artikel über deine Partei gibt und ach ja, sich selber wählen ist schlechter Stil ;) :point_down::point_down: