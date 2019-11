Insgesamt 73.941 Personen sind am Sonntag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei der Landtagswahl wahlberechtigt. Für 3231 davon ist die Wahl allerdings schon gelaufen.

73.941 Personen sind bei der Landtagswahl im Bezirk wahlberechtigt © APA/ERWIN SCHERIAU

Wenn Sonntagfrüh die Wahllokale in den Gemeinden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld öffnen, dann können nicht mehr alle der insgesamt 73.941 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. 3231 von ihnen haben dies nämlich bereits am vorgezogenen Wahltag am 15. November getan.