Von wegen Black Friday. Nach der SPÖ am Donnerstagabend sind am Freitag fünf weitere Parteien mit Aktionen und Kundgebungen an der Reihe. Die Übersicht.

Foto mit Fan: Schützenhöfer und Kurz © kk

Der Landtagswahlkampf neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstagabend hat SPÖ-Spitzenkandidat Michael Schickhofer seine Wahlhelfer in der Parteizentrale auf "48 Aktionen in 48 Stunden" eingeschworen. Am Samstag hat er noch einen Auftritt beim SPÖ-Stadtparteitag in der Messe. Der Freitag gehört den anderen Fraktionen.