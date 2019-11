Von wegen Black Friday. Nach der SPÖ am Donnerstagabend sind am Freitag fünf weitere Parteien mit Aktionen und Kundgebungen an der Reihe. Es gab Maroni, Rotfichten oder "Saures" für die Konkurrenz.

Klimt-Weithaler mit Krotzer und Kahr © kpoe

Der Landtagswahlkampf neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstagabend hat SPÖ-Spitzenkandidat Michael Schickhofer seine Wahlhelfer in der Parteizentrale auf "48 Aktionen in 48 Stunden" eingeschworen. Am Samstag hat er noch einen Auftritt beim SPÖ-Stadtparteitag in der Messe Graz. Der Freitag gehörte anderen Fraktionen.