Zuckerl für Wahlhelfer SPÖ verloste zum Wahlkampf-Finale 65-Zoll-Fernseher

SPÖ-Landeschef schwor seine Wahlhelfer am Donnerstag in der Parteizentrale auf "48 Aktionen in 48 Stunden" ein. Bei einer Tombola gab's - vom Chef spendiert - sogar riesige Fernseher zu gewinnen.