SPÖ ohne Bundes-Unterstütztung Schickhofer: "Brauche keine Wahlhelfer aus Wien"

Zwischen der steirischen SPÖ und der Bundeszentrale in Wien dürfte weiterhin Eiszeit herrschen. Auch am Wahlabend werden Rendi-Wagner und Co. wohl der Steiermark fernbleiben.