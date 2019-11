Die Tagung "Volk" der freiheitlichen Akademiker in Semriach sorgt für heftige Kritik und der Forderung nach dem Ende der schwarz-blauen Koalition in Graz.

Sickl bei der Angelobung im Gemeinderat mit Bürgermeister Nagl © Fuchs

Die Herbstakademie, ein Treffen mit deutsch-nationalen, weit rechts stehenden Vortragenden, die der Freiheitliche Akademiker Verband (FAV) und des deutschen Instituts für Staatspolitik (IfS) just am steirischen Wahlwochenende in Semriach veranstalten, sorgt für heftige Reaktionen. Wie berichtet sehen Experten - unter anderem des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands - sowohl im IfS, als auch in den Referenten Vertreter der extremen Rechten - und eine Vernetzung mit den Identitären.

