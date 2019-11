Deutlich mehr Wahlkarten für die Landtagswahl als 2015 wurden heuer ausgestellt. Auszählung ist am Montag, es kann also nach dem Sonntag noch spannend sein.

Wahlkarte (für die Nationalratswahl 2019) © APA/ROLAND SCHLAGER

102.846 ausgestellte Wahlkarten heuer - zu 65.696 im Jahr 2015. Das sind 10,76 Prozent der 955.795 Wahlberechtigten! So steht es in der Steiermark zwei Tage vor der Landtagswahl. Damit hält der Trend zu Wahlkarten weiter an. Noch nie wurden bei einer Landtagswahl so viele beantragt. Am meisten Karten, 20.501 an der Zahl, beantragten die Wähler aus Graz; gefolgt von GU (14.767) und Bruck-MZ (9962). >> Die Bezirksübersicht zu den Wahlkarten << Schriftlich beantragt werden konnte die Zusendung einer Wahlkarte bis Mittwoch. Bis Freitag (22. 11.) 12.00 Uhr konnte man sich noch am Gemeindeamt selbst eine Wahlkarte abholen - oder sie von einer bevollmächtigen Person samt schriftlichem Antrag abholen lassen. >> Der Schwerpunkt zur Landtagswahl <<

Man sollte die Wahlkarte am Freitag noch in den Postkasten werfen, weil es am Samstag eine Sonderentleerung der Postkästen geben wird. Die Stimmen müssen am Sonntag um 16 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde liegen. Auszählung ist am Montag.