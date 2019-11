In der Landeshauptstadt entscheidet sich, ob die Parteien am Sonntag jubeln oder Trauer tragen. Für die Kleinen geht es ums Grundmandat, für die Großen um den Sieg.

Radeln für den Wahlkampf in Graz: Anton Lang (SPÖ), Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Siegfried Nagl (ÖVP), Michael Schickhofer (SPÖ), Mario Eustacchio (FPÖ) © Stadt Graz/Foto Fischer

Jeder fünfte Wahlberechtigte wird seine Stimme am kommenden Sonntag in Graz abgeben. Rechnet man den Speckgürtel in Graz-Umgebung dazu, ist es fast jeder dritte. Viele potenzielle Wähler auf engem Raum, da lassen sich viele Stimmen holen.