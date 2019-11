Kleine Zeitung +

Kandidaten zur Landtagswahl Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) im Videointerview

Anlässlich der Landtagswahl am 24. November haben wir die Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) zu einem kurzen Videointerview gebeten. Ein Gespräch über ihre (politische) Heimat, Ärgernisse in der Politik und was sie als Kandidatin ausmacht. Teil 13 unserer Interview-Reihe mit den Kandidaten aus dem Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung).