Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Kunasek (FPÖ) © Ballguide / Hanschitz

Mario Kunasek (43) war von 2008 bis 2015 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. 2015 zog er in den Steiermärkischen Landtag ein und wurde dort Klubobmann. Nach einem Intermezzo als Verteidigungsminister (Dezember 2017 bis Mai 2019) kam er zurück in den Landtag und startete von hier aus in den Landtagswahlkampf.