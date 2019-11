Am 15. 11. konnte man bereits seine Stimme für die Landtagswahl 2019 abgeben. In den Bezirken Murau und Deutschlandsberg wurde das am relativ häufigsten getan.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute kann man vorzeitig seine Stimme für die Landtagswahl abgeben © APA/ERWIN SCHERIAU

Am 24. November finden in der Steiermark vorgezogene Landtagswahlen statt. Doch nicht nur dann, am Freitag fand wieder die vorgezogene Stimmabgabe statt.

Bilanz: Die in Zahlen meisten Wähler waren in Graz auf den Beinen, in den 18. Wahllokalen gaben 11.036 Frauen und Männer ihre Stimme ab. "Zeitweise reichte die Schlange bis vor die Türe hinaus", teilte man in einer Servicestelle mit.

Landesweit nutzten 39.720 das Vorwahl-Service, das entspricht 4,16 % der Wahlberechtigten. Das sind deutlich weniger als 2015 - lag wohl aber auch am Wetter.

Wobei: Im Bezirk Murau fanden immerhin 7,93 der Wahlberechtigten den Weg in das Wahllokal, in Deutschlandsberg 5,41 Prozent.

>> Zur Liste der Wahlbeteiligung am 15. 11. <<