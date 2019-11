Heute kann man bereits seine Stimme für die Landtagswahl 2019 abgeben. In Graz ist das hier möglich.

Am 24. November finden in der Steiermark vorgezogene Landtagswahlen statt. Doch nicht nur dann kann gewählt werden, sondern auch heute schon. Am Freitag findet eine vorgezogene Stimmabgabe statt.

Achtung: Wer bereits eine Wahlkarte hat oder eine solche beantragt hat, kann heute nicht wählen! Mit der Wahlkarte kann man eine Briefwahl vollziehen oder am Wahlsonntag in einem Wahllokal seine Stimme abgeben.

Alle anderen Wahlberechtigten können heute noch bis 20 Uhr, unabhängig vom Wohnbezirk, an diesen 18 Orten in Graz wählen gehen:

(Amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen!)

1) Amtshaus, Pass- und Urkundenservice, Schmiedgasse 26, 8010 Graz

2) Rathaus - Trauungssaal, Hauptplatz 1, 8010 Graz

3) Amt für Wohnungsangelegenheiten, Schillerplatz 4, 8010 Graz

4) Seniorenzentrum Geidorf, Theodor-Körner-Straße 67, 8010 Graz

5) Servicestelle Hauptbahnhof, Bahnhofgürtel 85, 8020 Graz

6) Geriatrisches Gesundheitszentrum, Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz

7) Servicestelle Ostbahnhof, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104, 8010 Graz

8) Neue Mittelschule Engelsdorf, Liebenauer Hauptstraße 173, 8041 Graz

9) Servicestelle St. Peter, St.-Peter-Hauptstraße 85, 8042 Graz

10) Volksschule Waltendorf, Waltendorfer Hauptstraße 17, 8010 Graz

11) Servicestelle Stiftingtal, Stiftingtalstraße 3, 8010 Graz

12) Neue Mittelschule St. Johann, Mariatroster Straße 128, 8043 Graz

13) Servicestelle Andritz, Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz

14) Büro der FamiliensozialarbeiterInnen und Elternberatung, Wiener Straße 255, 8051 Graz

15) Büro der FamiliensozialarbeiterInnen und Elternberatung, Eckertstraße 66, 8020 Graz

16) Büro der FamiliensozialarbeiterInnen und Elternberatung, Straßganger Straße 210a, 8052

17) Servicestelle Kärntner Straße, Kärntner Straße 411, 8055 Graz

18) Neue Mittelschule Puntigam, Gradnerstraße 24, 8055 Graz