Als Nummer zwei im Bezirk kämpft Cornelia Niesenbacher (ÖVP) um den Einzug in den Landtag, dort will sie sich vor allem für die heimischen Wirte engagieren.

Cornelia Niesenbacher und Hans Seitinger widmen sich dem Thema Gastronomie © MM

Mit Cornelia Niesenbacher als Nummer zwei geht die Bezirks-ÖVP in die Landtagswahl, die 48-jährige Kapfenbergerin betreibt in der Brucker Innenstadt das Lokal und Feinkostgeschäft „Da Maurizio“. Da liegt es auf der Hand, dass sich Niesenbacher im Falle eines Einzugs in den Landtag für die heimischen Wirte einsetzen will. "Wir haben im Landtag schon seit längerer Zeit keinen Vertreter der Wirte mehr", sagte Landesrat Hans Seitinger am Mittwochvormittag im Zuge eines Pressegesprächs. Weil Niesenbacher an durchaus wählbarer Stelle legt, könnte sich das bald jedoch ändern.