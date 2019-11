Facebook

Die sechs in der Arena: Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Herausforderer Michael Schickhofer (SPÖ), Ex-Minister Mario Kunasek (FPÖ), LAbg. Sandra Krautwaschl (Die Grünen), Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Neueinsteiger Niko Swatek ©

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Heute steigt die große Elefantenrunde der Kleinen Zeitung. Ein packendes Rededuell, der Höhepunkt im bisherigen Landtagswahlkampf. Im Nachhall zu den Verwerfungen auf Bundesebene, im Umfeld der Nationalratswahl– und im Umfeld der Regierungsverhandlungen, bei denen sich neue Allianzen bilden, ringen alle Spitzenkandidaten zur Landtagswahl um die Gunst der Wähler.

Hermann Schützenhöfer (ÖVP) geht als Zweiter in die Wahl und will Erster werden. Michael Schickhofer (SPÖ) verteidigt das Voves-Erbe und kämpft gegen den Bundestrend. Mario Kunasek (FPÖ) kehrte von Wien nach Graz zurück, auch ihm bläst eine steife Brise ins Gesicht. Sandra Krautwaschl (Grüne) fährt mit dem „Kogler-Lift“ nach oben. Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Niko Swatek (Neos) machen sich das für den Einzug in den Landtag alles entscheidende Grundmandat streitig.

Die Diskussion im Livestream:

Am Freitag, dem 15. November ist der erste Wahltag: In jeder Gemeinde steht ein Wahllokal für die vorgezogene Stimmabgabe zur Verfügung, in Graz mehrere. Die Elefantenrunde der Kleinen Zeitung ist die erste und einzige Veranstaltung vor diesem vorgezogenen Wahltag, bei der alle am Podium sind. Die Debatte moderieren Claudia Gigler und Ernst Sittinger.

Das Publikum bestimmt mit, worüber die Sechserrunde diskutiert: Mit jenen Sorgen, die den Steirerinnen und Steirern am meisten unter den Nägeln brennen, werden wir die Spitzenkandidaten konfrontieren.

Mitstimmen mit dem Handy

Via Handy sind Publikum vor Ort und User gleichermaßen eingebunden: Auf www.menti.com werden sie während der Debatte zur Abstimmung einladen – notieren Sie sich den Code zum Einloggen: Es ist die Zahlenkombination 13 33 80.

Am Sonntag, dem 24. November folgt die Entscheidung: Wie viele Parteien sitzen künftig im Landesparlament? Welche Parteien schaffen eine Mehrheit für die Regierungsbildung? Wer will überhaupt mit wem?

Zu welchen Themen haben die Spitzenkandidaten Lösungen anzubieten? In welchen Punkten wissen sie selbst noch nicht, wohin die Reise führt? Bei der Elefantenrunde wollen wir es genau wissen – und das Publikum führt mit Regie.

Die Analyse gleich danach

Unmittelbar nach der Diskussion folgt die Analyse. Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, ORF-III-Chefin Ingrid Thurnher und Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer werden den Gesprächsverlauf, den Auftritt der Spitzenkandidaten alysieren. Und beleuchten, was sich in den Tagen bis zur Wahl noch tut.

Die Spitzengespräche im Newsroom

Ab morgen Mittwoch ist dann einer nach dem anderen bei unseren „Spitzengesprächen“ zu Gast. Es sind kleine, feine Gesprächsrunden im Newsroom der Kleinen Zeitung. Das Publikum kommt den Polit-Akteuren dort ganz nahe.