FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek"Wir sind kein Mini- und Juniorpartner"

Manfred Haimbuchner, Mario Kunasek und Mario Eustacchio © Wieser

Knapp zwei Wochen noch bis zur Landtagswahl in der Steiermark - und so holte sich der steirische FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek heute Unterstützung aus der Stadt Graz und dem Land Oberösterreich. Vizebürgermeister Mario Eustacchio und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner betonten die Bedeutung der FPÖ für die verwichene Bundesregierung und für eine mögliche Regierungsbeteiligung in der Steiermark. "Die FPÖ war Triebfeder und Reformmotor in der türkis-blauen Regierung", erklärt Mario Kunasek.