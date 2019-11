Vorfälle in Asylheimen: Die FPÖ nutzte eine Sondersitzung des Landtags zu Attacken auf SPÖ und ÖVP. Ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen Soziallandesrätin Kampus fand keine Mehrheit.

Schützenhöfer, Schickhofer und KUnasek © Juergen Fuchs

Die Landesblauen rund um Mario Kunasek massieren ihre Kernthemen – wie die Gefahr, die von Asylwerbern ausgehe. Am Dienstag war daher eine Sondersitzung - über Gewalt in Asylheimen. Grundlage dafür bildete eine Statistik über Polizeieinsätze, um die FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer angefragt hatte. Demnach sind von 2016 bis September 2019 695 Einsätze in der Steiermark angefallen.