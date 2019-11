Polizei-Bilanz seit 2016 belegt fast 700 Einsätze in steirischen Asylheimen. FPÖ beruft Sonderlandtag ein. Dieser wird am Dienstag um 7 Uhr stattfinden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

574 Strafdelikte wurden seit 2016 in steirischen Asylheimen angezeigt © Symbolbild: Jürgen Fuchs

Die mit überraschend hohen Zahlen gespikte Einsatzstatistik der Polizei in steirischen Asylheimen schlägt im Landtagswahlkampf einige Wellen. Die FPÖ will aus dem Thema Vorteile ziehen und beruft - wie exklusiv berichtet - einen Sonderlandtag ein. Dieser findet am Dienstag der kommenden Woche statt. LH Hermann Schützenhöfer zeigt sich allerdings unaufgeregt: Jedes Delikt sei zwar eines zu viel. Er stehe aber ständig mit den Behörden in Kontakt und vertraue darauf, dass sie "das Menschenmögliche tun, damit die Steirerinnen und Steirer in Sicherheit leben können".