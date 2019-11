Kleine Zeitung +

Landtagswahl Vorgezogen Wählen: Das ist am 15. 11. zu beachten

Am 24. November sind 955.795 Steirer wahlberechtigt. Man kann aber auch am 15. November seine Stimme abgeben. In jeder Gemeinde zumindest von 17 Uhr bis 19 Uhr. In Graz sogar von 14 bis 20 Uhr.