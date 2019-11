Facebook

Hermann Schützenhöfer beim Wahlkampfauftakt in der Stadthalle Fürstenfeld © Gerald Hirt

Drei Wochen vor dem Landtagswahltermin am 24. November startete die ÖVP am Dienstagabend auch in der Ost- und Südoststeiermark offiziell in den Wahlkampf. Mehr als 700 ÖVP-Mitglieder und Funktionäre aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz waren in die Stadthalle Fürstenfeld zum Auftakt mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gekommen.