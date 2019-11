Das Zitatequiz - Welcher Landespolitiker hat's gesagt?

Die Landtagswahl steht an: Am 24.11.2019 ist es so weit. Bis dahin kannst Du hier schon mal testen, wie gut Du unsere Landespolitiker kennst. Rate, von welchem Politiker das Zitat stammt und sieh, ob Du richtig liegst. Manche Ergebnisse werden Dich überraschen. Versprochen.

Tritt gegen die Uhr an - 30 Sekunden hast du maximal Zeit, um jede Frage richtig zu beantworten.