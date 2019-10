Die ÖVP startet am 4. 11. in den Intensiv-Wahlkampf. Am Donnerstag nahm LH Schützenhöfer - abseits der Liederbuch-Affäre - zum Autoindustriestandort, Schwarz-Grün und sein Verhältnis zu Franz Voves Stellung.

Hermann Schützenhöfer © steiermark.at/Streibl

"Ich beiß mir manchmal fast die Zunge ab", gestand der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Donnerstag. Dennoch hielt/hält er sich wie angekündigt an die Wahlkampfpause. Offiziell startet der Intensiv-Wahlkampf der Landesschwarzen am 4. 11. in der Grazer Messe, es folgten Wahlkreis-Auftritte in Fürstenfeld (Dienstag), in Bruck/Mur (Donnerstag) und Heimschuh (Freitag).