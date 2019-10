Was die steirischen Grünen in Sachen Bildung fordern.

Bildung dürfe keine Frage des Geldes, der Herkunft oder des Elternhauses sein ist der Kernsatz der Grünen Forderungen. Da das Land im Kindergartenbereich die meisten Kompetenzen hat, fordern die Grünen unter anderem, die Gruppengröße in Kindergärten und Krippen zu senken, den Betreuungsschlüssel zu verbessern und einen Ausbau der Krippen mit längeren Öffnungszeiten – vor allem in so genannten strukturschwachen Gebieten.