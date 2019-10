Facebook

Das obligatorische Selfie: Laura Köck fotografiert sich mit Lambert Schönleitner, Sandra Krautwaschl, Georg Schwarzl und Veronika Nitsche © APA/ERWIN SCHERIAU

Ehepartner eines Spitzenpolitikers zu sein, das ist oft undankbar. Aber was der Mann von die Sandra Krautwaschl leisten muss, ist wohl einzigartig: Während die grüne Spitzenkandidatin ihre Rede beim Wahlkampfauftakt in Graz hielt, strampelte "mein Wolfgang" am Fahrrad daneben und sorgte so für den Strom der Tonanlage.