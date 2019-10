Facebook

Steirischer FP-Wahlkampfauftakt am Donnerstag in Leoben: Stefan Hermann, Mario Kunasek, Norbert Hofer und Marco Triller © Isabella Jeitler

Alle warteten am Donnerstagnachmittag auf Norbert Hofer – Journalisten, Fotografen, Kameraleute und circa 300 Gäste, die zum steirischen FPÖ-Wahlkampfauftakt nach Leoben gepilgert waren. Hofer genoss indes die Kaffeehausatmosphäre in einer Konditorei am Hauptplatz. "Er trinkt nur seinen Tee aus", so FP-Bezirksparteiobmann Marco Triller. Was für einen? "Ich glaube, einen schwarzen", so Triller. Ob der politischen Symbolik muss er selbst schmunzeln.