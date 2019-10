Am Donnerstag stellte SP-Landesschef Schickhofer seine Vorhaben in der Pflege vor. Anleihen bei Burgenlands LH Doskozil waren erwünscht.

SP-Landesschef Michael Schickhofer © spoe/Scheriau

Die SPÖ hofft am 24. November natürlich auf die Unterstützung der Senioren. Am Donnerstag ging SP-Landesschef Michael Schickhofer ins Detail, stellte die Vorhaben in der Pflege vor. Eines davon: Neue Heime sollen in der Steiermark in Zukunft nur noch von gemeinnützigen Trägern (wie Volkshilfe oder Caritas) betrieben werden dürfen.