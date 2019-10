Landtagswahl 2019"Wählen ist ein Privileg": 450 Schüler diskutierten in Graz mit Politikern aller Parteien

Die Landesschülervertretung lud am Dienstag im Grazer Kammersaal zu einer Wahl-Diskussion mit Vertretern von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, KPÖ und Neos. Klimaschutz, Mobilität und Bildung liegen Schülern am Herz.

Die Kammersäle waren gut besucht © (c) Tamara Mednitzer

Der AK-Saal ist voll, nur die ersten zwei Sesselreihen bleiben lückenhaft – man will ja nicht übereifrig erscheinen. Dennoch hören die rund 450 Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Vormittag zur Wahldiskussion in Graz eingefunden haben, sehr aufmerksam zu. Am Podium sitzen: Wolfgang Moitzi (SPÖ), Niko Swatek (Neos), Lara Köck (Grüne), Sandro Stattmann (ÖVP), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ), Moderator Simon Aldrian (vormals bei der Schülervertretung) und Armin Sippel (FPÖ). Am 24. November sind Landtagswahlen und viele der hier Anwesenden dürfen zum ersten Mal wählen.